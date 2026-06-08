Больше тысячи абонентов в Краснодаре отключат от газа из-за отказа от техобслуживания

С начала 2026 года более 1,1 тыс. владельцев квартир и частных домов в Краснодаре отказались допускать специалистов АО «Краснодаргоргаз» для проведения обязательного ежегодного технического обслуживания газового оборудования. В связи с этим компания намерена отключить таких абонентов от газоснабжения в соответствии с требованиями постановления правительства РФ №410.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как сообщили в организации, каждый случай недопуска фиксируется документально совместно с председателями домов, квартальными, представителями управляющих компаний и другими ответственными лицами. После составления акта собственников повторно уведомляют о необходимости проведения технического обслуживания через почтовые отправления, СМС-сообщения и звонки кол-центра.

По словам ведущего инженера отдела по ремонту и обслуживанию газового оборудования АО «Краснодаргоргаз» Александра Букреева, от проведения проверки чаще всего отказываются владельцы жилья, у которых имеются нарушения требований безопасности. Речь идет, в частности, об эксплуатации неисправного или устаревшего оборудования, самовольном переносе газовых приборов, перепланировке помещений и перекрытии вентиляционных каналов.

В компании напомнили, что действующее законодательство обязывает собственников проводить техническое обслуживание газового оборудования не реже одного раза в год. Такие работы имеют право выполнять только специализированные организации, к сетям которых подключены потребители. Для большинства жителей Краснодара такой организацией является АО «Краснодаргоргаз».

Вячеслав Рыжков