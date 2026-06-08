В Донецке выставили на торги бывший ДК «Юбилейный» за 3,6 млн рублей

В Ростовской области вновь пытаются продать на торгах строение бывшего Дома культуры. Соответствующее объявление размещено на портале «Торги России».

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Объектом продажи выступает здание ДК «Юбилейный», расположенное в городе Донецк по адресу: переулок Юго-Западное шоссе, 1. Трехэтажная постройка, имеющая один подземный этаж, была введена в эксплуатацию в 1967 году. Площадь объекта составляет 1,5 тыс. кв.м. Вместе с ним подлежит продаже участок земли площадью 3,1 тыс. кв.м. Стоимость муниципального имущества определена в 3,6 млн руб.

Прием заявок на участие в торгах завершается в 18:00 24 июня. Результаты аукциона объявят 29 июня.

Мария Хоперская