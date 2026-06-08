В Ставрополе директора УК оштрафовали на 100 тысяч рублей за долги за газ
По требованию прокуратуры Ленинского района Ставрополя на 100 тыс. руб. оштрафована директор одной из управляющих компаний за уклонение от уплаты долгов за газ. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного органа.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
«Одной из управляющих компаний, осуществляющей деятельность по управлению многоквартирным домом на территории краевой столицы, образовалась задолженность перед газоснабжающей организацией. При этом юридическим лицом меры по погашению двухмесячной задолженности не принимались», — говорится в сообщении прокуратуры.
Руководитель УК оштрафована по ч. 3 ст. 14.1.3 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с грубым нарушением лицензионных требований».