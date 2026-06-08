Мемориал героям Ленинградской битвы откроют на Пулковских высотах в 2028 году
На Пулковских высотах вблизи «Экспофорума» к 2028 году появится монумент в честь героев Ленинградской битвы. Проект утвержден президентом. Об этом ТАСС сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский. Мемориал приурочен ко Дню воинской славы России.
Проект утвержден президентом России
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Ленинградская битва — самое продолжительное сражение войны. На Пулковских высотах оборону два с половиной года держали части 42-й армии. Ранее городские власти также получили полномочия поддерживать поисковиков, устанавливающих имена погибших.