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Мемориал героям Ленинградской битвы откроют на Пулковских высотах в 2028 году

На Пулковских высотах вблизи «Экспофорума» к 2028 году появится монумент в честь героев Ленинградской битвы. Проект утвержден президентом. Об этом ТАСС сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский. Мемориал приурочен ко Дню воинской славы России.

Проект утвержден президентом России

Проект утвержден президентом России

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Проект утвержден президентом России

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Ленинградская битва — самое продолжительное сражение войны. На Пулковских высотах оборону два с половиной года держали части 42-й армии. Ранее городские власти также получили полномочия поддерживать поисковиков, устанавливающих имена погибших.

Кирилл Конторщиков

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