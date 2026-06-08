В животноводстве Крыма реализуют инвестпроекты на 4,1 млрд рублей

В сфере животноводства Крыма реализуют четыре инвестиционных проекта с общим объемом вложений в основной капитал около 4,1 млрд руб. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в министерстве сельского хозяйства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В частности, по информации ведомства, в Советском районе реализуют проект «Развитие семейной звероводческой фермы на базе КФХ Дуденко Л.Н.». Объем инвестиций — 25,9 млн руб. В результате создадут шесть постоянных рабочих мест. При выходе на полную мощность с 2026 года ферма будет производить 22,5 тыс. шт. шкурок норки и реализовывать 16 тыс. шт. живой норки ежегодно. Срок реализации проекта — 10 лет.

В Черноморском районе ООО «Крымский индустриальный холдинг» создает сельскохозяйственное овцеводческое предприятие в селе Медведево на базе имущества и земель ГУП РК «Агрофирма "Прибрежная"». Объем инвестиций — около 49,6 млн руб. В результате реализации проекта появится 25 новых рабочих мест. На предприятии будут содержать 6480 голов овец и ежегодно производить 7,22 т шерсти, 72 т мяса в убойном весе. На полную мощность планируется выйти в 2028 году. Срок реализации проекта — более 16 лет.

В Первомайском районе ООО «Крымская молочная компания» строит молочно-товарный комплекс на 5,3 тыс. голов крупного рогатого скота (КРС). Объем инвестиций — 2 млрд руб. В результате проекта создадут девять новых рабочих мест. На предприятии ежегодно будут производить 27,5 т молока и 420 т КРС на убой в живом весе при выходе на проектную мощность в 2037 году. Срок реализации — около 49 лет.

В Раздольненском районе ООО «Базис-Агро» создает на территории Ботанического сельского поселения молочно-товарный комплекс на 4,5 тыс. голов КРС (в том числе дойного стада от 2,4 тыс. голов). Объем капиталовложений — 2 млрд руб. В результате появится 47 рабочих мест. Предприятие ежегодно будет производить 29,1 тыс. т молока и 394 т КРС на убой в живом весе. Выход на полную мощность планируется в 2040 году. Срок реализации — почти 49 лет.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», в Крыму в первом квартале 2026 года поголовье скота в хозяйствах всех категорий составило около 318,3 тыс. Это на 9% меньше, чем насчитывалось годом ранее.

Маргарита Синкевич