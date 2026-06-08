Владелец квартиры в Ростове-на-Дону предстанет перед судом за гибель подростка

Следственный отдел по Ленинскому району Ростова-на-Дону завершил расследование уголовного дела против местного жителя. Его обвиняют по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По версии следствия, 26 мая 2025 года обвиняемый сдал в аренду квартиру на улице Пушкинской. Он допустил использование газовой колонки при неработающих системах вентиляции и дымоудаления. Находившийся в помещении 17-летний потерпевший включил оборудование и погиб, когда концентрация угарного газа стала смертельной.

Уголовное дело направлено в суд.

Мария Хоперская