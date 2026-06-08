Экофестиваль в Екатеринбурге посетили 15 тысяч человек

В Екатеринбурге в Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского 7 июня прошел первый фестиваль, приуроченный ко Дню эколога. По данным организаторов — администрации Екатеринбурга и регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами АО «Спецавтобаза», его посетили около 15 тыс. человек.

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В рамках фестиваля прошла масштабная акция по сбору вторсырья. Екатеринбуржцы могли сдать пластик, стекло, металл, алюминиевые банки, батарейки, лампочки, обменять одежду, детские игрушки, книги, комнатные растения и виниловые пластинки. Всего на переработку сдали более 600 кг вторсырья, сообщила пресс-служба «Спецавтобазы».

«Мы видим, что люди готовы менять свои привычки, когда им предоставляется такая возможность. Наша задача — сделать этот процесс максимально удобным и доступным, показать, что осознанное потребление и сортировка отходов — это модно и здорово»,— отметили в пресс-службе «Спецавтобазы».

На фестивале были организовали места для занятий йогой, организованы лекции от преподавателей УГГУ и выставка предметов искусства студентов УрГАХУ. Одной из самых популярных зон стала экомастерская, где гости создавали декоративные изделия из вторсырья. Кроме того, участники фестиваля могли увидеть фильмы под открытым небом, спектакль Коляда-театра и концерт. В завершении праздника в парке Маяковского высадили клумбу гортензий.

Ангелина Синюк