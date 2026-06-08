Бывший ресторан «Пират» в Тамбове подешевел на 15 млн рублей

В Ленинском районе Тамбова продают бывший ресторан «Пират» на набережной — по адресу: улица Сергеева-Ценского, 1А. Цена лота сейчас составляет 55 млн руб. Изначально объект был выставлен на торги за 70 млн руб. Соответствующая информация опубликована на «Авито».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Общая площадь объекта на первой линии набережной составляет 1,1 тыс. кв. м. По данным продавца, площадь земельного участка составляет 2 тыс. кв. м. К участку подведены все коммуникации.

Юрлицо ресторана — тамбовское ООО «Пират» — было зарегистрировано в 2007 году и ликвидировано в 2024-м. Единственным владельцем и генеральным директором фирмы был Юрий Березин. Уставный капитал предприятия составлял 50 тыс. руб. Финансовая отчетность предприятия уже в 2023 году демонстрировала нулевую выручку.

Господин Березин в прошлом также выступал учредителем ООО «Сытный», ликвидированного в 2015 году.

Сегодня «Ъ-Черноземье» также сообщал, что цена на многофункциональный бизнес-центр «Арсенал» в Центральном районе Воронежа (улица Арсенальная, 3) выросла до 420 млн руб. Лот включает в себя пятиэтажное здание общей площадью более 5,9 тыс. кв. м с земельным участком 2,6 тыс. кв. м.

Денис Данилов