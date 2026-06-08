Бывший ресторан «Пират» в Тамбове подешевел на 15 млн рублей
В Ленинском районе Тамбова продают бывший ресторан «Пират» на набережной — по адресу: улица Сергеева-Ценского, 1А. Цена лота сейчас составляет 55 млн руб. Изначально объект был выставлен на торги за 70 млн руб. Соответствующая информация опубликована на «Авито».
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
Общая площадь объекта на первой линии набережной составляет 1,1 тыс. кв. м. По данным продавца, площадь земельного участка составляет 2 тыс. кв. м. К участку подведены все коммуникации.
Юрлицо ресторана — тамбовское ООО «Пират» — было зарегистрировано в 2007 году и ликвидировано в 2024-м. Единственным владельцем и генеральным директором фирмы был Юрий Березин. Уставный капитал предприятия составлял 50 тыс. руб. Финансовая отчетность предприятия уже в 2023 году демонстрировала нулевую выручку.
Господин Березин в прошлом также выступал учредителем ООО «Сытный», ликвидированного в 2015 году.
Сегодня «Ъ-Черноземье» также сообщал, что цена на многофункциональный бизнес-центр «Арсенал» в Центральном районе Воронежа (улица Арсенальная, 3) выросла до 420 млн руб. Лот включает в себя пятиэтажное здание общей площадью более 5,9 тыс. кв. м с земельным участком 2,6 тыс. кв. м.