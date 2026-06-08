Валовой региональный продукт Удмуртии в 2025 году составил 1,4 трлн рублей

Валовой региональный продукт (ВРП) Удмуртии составил 1,4 трлн руб. в 2025 году. Об этом сообщила замминистра экономики республики Анжелика Андросова на заседании комиссии по госстроительству и местному самоуправлению в Госсовете региона. Год к году показатель практически не изменился.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госсовет Удмуртии Фото: Госсовет Удмуртии

«Индекс физического объема сложился на уровне 107% по сравнению с 2024 годом. Основной вклад в формирование ВРП внесли промышленное производство, оптовая и розничная торговля, транспортировка и хранение, сельское хозяйство и строительство»,— говорится в сообщении.

Официальный уровень безработицы в регионе находится на отметке 0,3%. «Это связано с высоким спросом на сотрудников на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Такая ситуация на рынке труда привела к росту заработной платы в Удмуртии»,— сказано в релизе. Относительно 2024 года реальные располагаемые доходы населения в 2025-м выросли на 0,9%.

В целом в 2025 году в консолидированный бюджет республики поступило 474,7 млрд руб. налогово. 154,7 млрд руб. из них осталось в регионе — годичный прирост 14,2%. Расходы при этом составили 150,1 млрд руб. они выросли на 17,2%. Профицит республиканского бюджета — 4,6 млрд руб. Большую часть доходов, или 105,8 млрд руб., направили на социальную сферу.

Напомним, по итогам 2025 года Счетная палата РФ поставила Удмуртию на восьмое место по стране по процентной доле налоговых отчислений в федеральный бюджет — в 2025 году она достигла 72,7%.

Подробнее об этом читайте в материале «Федеральный сбор».