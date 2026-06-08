Зерновой терминал Новороссийска работает в штатном режиме после атаки БПЛА

В Новороссийске работа зернового терминала осуществляется в штатном режиме после атаки беспилотников, произошедшей ночью 8 июня. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя ПАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» Юрия Медведева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По словам Юрия Медведева, на предприятии не зафиксировали повреждений инфраструктуры. Работа организована в стандартном режиме.

В ночь с 7 на 8 июня над регионами России, в том числе и над акваторией Черного моря, силы ПВО сбили 310 украинских беспилотников. Атаку БПЛА отражали в Новороссийске. В ходе налета беспилотников ВСУ в городе произошло возгорание на территории перевалочного комплекса, о чем ранее сообщали в оперативном штабе Краснодарского края.

София Моисеенко