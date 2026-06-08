Ямальский музыкант станет участником фестиваля Кустурицы «Кустендорф Классик»

Исполнитель из Муравленко (Ямало-Ненецкий автономный округ) Иван Бачков представит Россию на международном фестивале «Кустендорф Классик». Всего по итогам отбора в состав российской делегации вошли 12 музыкантов из нескольких регионов страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба программы «Родные города» Фото: пресс-служба программы «Родные города»

Отборочный этап фестиваля «Кустендорф Классик» завершился. В этом году право выступить на международной площадке получили 12 российских музыкантов в возрасте от 18 до 25 лет. Среди них — представители ЯНАО, ХМАО, Оренбургской, Омской областей, Тюмени, Москвы и Санкт-Петербурга. Отбор финалистов возглавил народный артист России, пианист Юрий Розум.

Фестиваль, который пройдет в Сербии с 27 по 29 августа, традиционно собирает на одной площадке молодых талантливых исполнителей. Соорганизатором проекта с момента его основания выступает компания «Газпром нефть» по программе социальных инвестиций «Родные города».

«Для многих молодых исполнителей из регионов "Кустендорф Классик" – это первый выезд за пределы своего города. И первая возможность выступить на одной сцене с лучшими музыкантами, услышать их игру и понять: "Я тоже могу здесь быть". Мы уверены, что в каждом регионе, в каждой музыкальной школе есть талантливые ребята. Наша задача – не просто поддержать их, а создать среду, где они поверят в себя, найдут единомышленников и увидят, что путь в профессию может начаться именно там, где они живут»,— отметила директор программы Ярина Сугакова.

Конкурсная программа этого года включает четыре направления: фортепиано, вокал, струнные и духовые инструменты. Участники будут претендовать на главные награды фестиваля — золотую, серебряную и бронзовую матрешки.

Председателем международного жюри станет российский дирижер Михаил Голиков. По его мнению, фестиваль уже давно вышел за рамки обычного музыкального состязания: «Наверное, это один из немногих конкурсов, где нет проигравших. Уже само участие в "Кустендорф Классик" – серьезное достижение для молодого музыканта. Фестиваль дает возможность выступить на международной сцене, услышать талантливых исполнителей из России и Сербии, обменяться опытом и получить ценный профессиональный взгляд со стороны признанных мастеров».

Помимо конкурсных выступлений, программа включает концерты открытия и закрытия, где молодые исполнители выйдут на сцену вместе с известными музыкантами. Фестиваль пройдет в Дрвенграде — сербской деревне, созданной режиссером Эмиром Кустурицей. Ежегодно на несколько дней эта площадка становится местом встреч музыкантов, мастер-классов, концертов и творческих импровизаций под открытым небом.

Алексей Буров