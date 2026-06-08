В Краснодаре по коррупционному делу осуждена и. о. начальника отделения хосписа

Советский районный суд Краснодара вынес приговор исполняющей обязанности заведующей отделением паллиативной медицинской помощи №1 городского хосписа Наталье Дорошенковой. Она признана виновной в получении взяток и мошенничестве, передает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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Как установил суд, фигурантка систематически получала деньги от родственников пациентов за продолжение оказания паллиативной помощи в стационаре. В случае отказа от передачи средств она, по данным следствия, угрожала прекращением пребывания пациентов в медицинском учреждении. Размер передаваемых сумм варьировался от 50 тыс. до 540 тыс. руб., а общий объем полученных взяток превысил 1,4 млн руб.

Кроме того, суд установил, что подсудимая получала деньги под видом добровольных пожертвований на благоустройство отделения, однако распоряжалась ими по собственному усмотрению.

По итогам рассмотрения дела Наталье Дорошенковой назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, штрафа в размере 1,5 млн руб. и запрета на занятие медицинской деятельностью сроком на семь лет. Также суд постановил взыскать в доход государства 1,43 млн руб. в качестве конфискации денежных средств, полученных преступным путем.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Вячеслав Рыжков