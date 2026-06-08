Ростовские таможенники нашли 5 тысяч незадекларированных деталей на судне из Турции

Ростовские таможенники совместно с сотрудниками ПУ ФСБ России по РО нашли на теплоходе из Турции незадекларированные запасные части и оборудование для водного судна. Об этом сообщили в пресс-службе Ростовской таможни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ростовская таможня Фото: Ростовская таможня

Товары находились в служебных отсеках теплохода, включая румпельное, машинное и другие отделения. Сотрудники обнаружили более 830 наименований товаров, общее количество которых превысило 5 тыс. штук.

Капитан теплохода, являющийся гражданином Турции, объяснил происшествие незнанием права ЕАЭС и законодательства Российской Федерации о таможенном регулировании.

Начальник таможенного поста Речной порт Ростов-на-Дону Владимир Ничипурович пояснил: «В отношении перевозчика возбуждено дело об административном правонарушении по части 1.2 статьи 16.2 КоАП РФ — недекларирование товаров, в отношении которых не подлежат уплате таможенные пошлины, налоги и (или) специальные, антидемпинговые, компенсационные пошлины и (или) в отношении которых не применяются запреты и ограничения».

Мария Хоперская