Петербург вошел в топ регионов по доступности бензина

Жители Северной столицы могут приобрести более полутора тысяч литров бензина АИ-92 на среднюю зарплату в месяц. По этому показателю город вошел в число лидеров рейтинга наряду с Москвой, Чукоткой и Ямало-Ненецким автономным округом. Регион занял девятое место, сообщается в исследовании РИА Новости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Регион занял девятое место в исследовании

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Регион занял девятое место в исследовании

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Средняя по России доступность бензина в апреле 2026 года составила 1405 литров. При этом разброс цен на топливо в регионах велик: от 59,52 рубля за литр в Челябинской области до 79,61 рубля в Магаданской области. В Петербурге показатель занимает одну из верхних позиций благодаря высоким зарплатам, несмотря на существенную стоимость топлива.

За год бензин АИ-92 в России подорожал в среднем на 12,5%, что более чем вдвое превышает уровень инфляции. Сильнее всего цены выросли в Забайкальском крае (+22%), Севастополе (+20,3%) и Крыму (+20,1%). Меньше всего — в Челябинской и Курганской областях, где топливо остается самым дешевым в стране.

Карина Дроздецкая