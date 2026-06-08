Прокуратура выявила бесхозные игровые зоны в Ипатовском округе
Прокуратура Ипатовского района в ходе проверки обнаружила семь бесхозных детских спортивно-игровых зон. Объекты не были приняты на баланс муниципалитета, сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.
Такое положение дел исключало возможность финансирования работ по их обустройству.
По требованию прокуратуры бесхозяйные сооружения поставлены на учет администрации округа. Как заявили в ведомстве, прокуратура проконтролирует их надлежащее содержание.