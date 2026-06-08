Водитель мопеда пострадал в ДТП на Ставрополье

В Петровском округе в ДТП пострадал 21-летний водитель мопеда. Авария произошла вечером 7 июня на автодороге «Светлоград-Летняя Ставка-Кучела» (в черте города Светлограда), сообщили в госавтоинспекции Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

По предварительной информации, водитель автомобиля «Гранта» не уступил на перекрестке дорогу встречному мопеду. Транспортные средства столкнулись. В результате случившегося водитель мопеда с тяжелыми травмами госпитализирован в Петровскую районную больницу.

Детальные обстоятельства происшествия, а также степень ответственности участников ДТП устанавливаются.

Мария Хоперская