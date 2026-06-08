Бывшего гендиректора ростовского ГПЗ-10 осудили за мошенничество на 2 млрд рублей

В Советском районном суде Ростова-на-Дону огласили приговор бывшему генеральному директору ООО «Десятый подшипниковый завод» (ООО «10-ГПЗ») Александру Дьяченко. Об этом сообщили «Ъ-Ростов» в пресс-службе УФСБ России по Ростовской области.

Александра Дьяченко признали виновным в мошенничестве при выполнении гособоронзаказа с ущербом 2,2 млрд руб. Суд назначил ему 3 года 10 месяцев колонии общего режима.

В 2020–2024 годах ООО «10-ГПЗ» заключило договоры на поставку подшипников в рамках государственного оборонного заказа. По версии следствия, владельцы и руководители завода, в том числе господин Дьяченко, завышали стоимость продукции, что причинило государству и 16 предприятиям ущерб в размере 2,2 млрд руб.

Мария Хоперская