Здание театра ГУЛАГа планируют отреставрировать в Салехарде

В Салехарде планируют отреставрировать здание театра 501-й стройки на ул. Республики, 98, рассказали в службе госохраны культурного наследия Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Объект культурного наследия (ОКН) местного значения готов к аукциону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: служба госохраны культурного наследия ЯНАО Фото: служба госохраны культурного наследия ЯНАО

«В январе этого года "Здание окружкома ВКПб" в историческом центре Салехарда купил частный инвестор и уже приступил к разработке научно-проектной документации. Проект реализуется финансовым институтом развития в жилищной сфере "Дом.РФ"»,— добавили в ведомстве.

Здание театра построили в середине XX века: оно является одним из немногих хорошо сохранившихся сооружений 501-й стройки, возникших в северной части Салехарда в 1949-1953 годах. Их ценность заключается в ярком материальном свидетельстве строительства Ямала силами заключенных в условиях вечной мерзлоты и при отсутствии каких-либо дорог и крупных населенных пунктов. В интересах обороноспособности СССР была поставлена цель связать низовья двух воднотранспортных магистралей — Оби и Енисея. Прокладкой трассы занималось Северное управление лагерей железнодорожного строительства НКВД.

Театр при Обском управлении 501-й стройки был организован по инициативе руководителя управления Василия Барабанова — в 1947 году он зародился на станции Абезь. С его разрешения театр имел право брать в свою труппу людей из колонн и лагерных пунктов, где имелись профессиональные артисты, музыканты, художники, осветители, бутафоры и другие, осужденные в основном по ст. 58 УК РСФСР — в нем состояло более 200 человек. Для одной из трупп и строили здание в Салехарде, которое достраивалось уже после смерти Сталина и остановки стройки №501. Почти 50 лет его занимало издательство окружной газеты «Красный Север». В 2004 году здание передали в муниципальную собственность города — сейчас там размещены офисы администрации Салехарда.

Ирина Пичурина