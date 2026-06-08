Сигнал атаки беспилотников отменили в Анапе

На территории Анапы спустя час отменили режим атаки БПЛА, о чем заявили в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В Анапе тревогу по БПЛА объявляли второй раз за сутки. В настоящее время в городе не действует режим опасности. Как сообщили в мэрии курорта, на территории Краснодарского края угроза применения беспилотников сохраняется.

В ночь с 7 на 8 июня атаке украинских БПЛА также подвергся Новороссийск. По данным оперативного штаба Краснодарского края, в результате налета беспилотников в районе перевалочного комплекса произошло возгорание. К его тушению привлечены более 100 человек.

София Моисеенко