В Ростове не включают сирены при угрозе атак БПЛА из-за массовых скоплений людей

Во время беспилотной и ракетной опасности в Ростовской области жителям региона приходят СМС-оповещения. Сирены не включают, чтобы избежать массового скопления людей на улицах. Об этом сообщил заместитель начальника управления по делам ГО и ЧС Александр Наумов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Скажу так: мы посмотрели на практику ЛНР и ДНР, она показывала, что, услышав оповещение, люди выбегают на улицу. Создается массовое скопление. Риск человеческих жертв увеличивается в два раза», — приводит donnews.ru слова Александра Наумова.

Жителей информируют через СМС-сообщения о необходимости переместиться в укрытия для обеспечения безопасности. В некоторых районах возможны звуковые сигналы, которые подаются военными объектами.

Наталья Белоштейн