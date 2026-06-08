Вышла на свободу осужденная за демонтаж памятника экс-глава сельсовета в Хакасии

Бывший глава Расцветаевского сельсовета в Хакасии Анна Мадисон получила свободу по УДО. Об этом сообщила депутат верховного совета республики от КПРФ Татьяна Янусик, разместившая в соцсетях совместное фото с отбывшим наказание политиком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Мы будем дальше бороться, подавать заявление в Верховный суд Российской Федерации. Мы не согласны с решением Усть-Абаканского суда, Анна Васильевна Мадисон не виновна и имя ее должно быть оправдано»,— рассказала о планах госпожа Янусик.

Как писал «Ъ-Сибирь», в августе 2025 года Усть-Абаканский райсуд приговорил Анну Мадисон к одному году принудительных работ по делу о сносе памятника погибшим в Великой Отечественной войне (срок исчислялся «с момента фактического прибытия в исправительный центр»). Кроме того, Анне Мадисон на год запретили занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления.

Мемориал «Вечная слава» находится в поселке Тепличном. По данным администрации сельсовета, он был демонтирован для капремонта, а затем возвращен на место. Обвинение было предъявлено по п. «б» ч. 2 ст. 243.4 УК РФ (уничтожение памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества).

В марте 2026 года кандидат от КПРФ Иван Мосман победил на выборах главы Расцветаевского сельсовета и занял ставшее вакантным место.

Валерий Лавский