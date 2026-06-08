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Закрытие съезда с КАД на проспект Культуры перенесли на 9 июня

Съезд №3 с внутреннего кольца КАД на проспект Культуры на 28-м километре полностью перекроют не 8 июня, как планировалось ранее, а в ночь на 9 июня. Ограничение будет действовать с 00:15 до 7:00, сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На дороге запланированы работы по устранению колеи

На дороге запланированы работы по устранению колеи

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

На дороге запланированы работы по устранению колеи

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Причина изменения даты — производственная необходимость подрядной организации. На участке запланированы работы по устранению колеи.

Водителей просят заранее планировать маршрут и учитывать временные неудобства.

Карина Дроздецкая

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