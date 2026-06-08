Инвестпортфель Краснодарского края вырос до 4,9 трлн рублей

Инвестиционный портфель Краснодарского края увеличился до 4,9 трлн руб., сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу «Россия 24» на площадке ПМЭФ-2026. По его словам, регион сохраняет высокий уровень инвестиционной привлекательности, несмотря на внешние ограничения и санкционное давление.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Господин Кондратьев отметил, что за последние годы структура инвестиций в регионе заметно изменилась: если ранее основными направлениями были строительство и нефтепереработка, то сейчас основной интерес инвесторов сосредоточен в промышленности, санаторно-курортной сфере и IT-секторе. «Инвестпортфель с 2020 года вырос с 2 до 4,9 триллиона рублей, реализуется около 700 проектов — это исторический максимум для края»,— заявил он, добавив, что эффект от этих вложений в перспективе должен отразиться на доходной базе бюджета и госпрограммах.

Отдельно губернатор остановился на курортной отрасли, указав, что объем инвестиций в санаторно-курортный комплекс за пять лет увеличился примерно в 100 раз. В работе, по его словам, находятся около 200 проектов общим объемом порядка 1,4 трлн руб.

Среди ближайших результатов он назвал ввод в эксплуатацию гостиниц категорий 4–5 звезд и повышение уровня сервиса на курортах региона. В числе примеров он привел открытие в Анапе отеля международной сети и запуск винного комплекса «Белый мыс» в Геленджике. «Курорты Черноморского и Азовского побережья меняются, растет качество инфраструктуры и сервиса», — отметил Кондратьев.

Губернатор также подчеркнул развитие виноделия и винного туризма, назвав это одним из конкурентных преимуществ региона и частью расширяющегося туристического предложения Краснодарского края.

Вячеслав Рыжков