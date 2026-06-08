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Ремонт дороги «Морозовск Вольно-Донской» обошелся в 16,3 млн рублей

В Морозовском районе приступили к ремонту автомобильной дороги регионального значения. Трасса соединяет город Морозовск со станицей Вольно-Донской и далее выходит на направление Волгоград Каменск-Шахтинский Луганск. Об этом сообщили в правительстве Ростовской области.

Фото: Правительство Ростовской области

Фото: Правительство Ростовской области

Протяженность ремонтируемого участка составляет 1,63 километра. Общий объем финансирования работ превышает 16,3 млн руб. Согласно условиям контракта, завершить их планируется к октябрю.

Подрядная организация уже выполнила устройство выравнивающего слоя. В настоящий момент дорожники начали укладку покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Как отметили в компании, это обеспечит долговечность дороги и комфорт при проезде.

В рамках проекта также предусмотрено устройство грунтовых присыпных обочин и нанесение новой горизонтальной дорожной разметки. Эти меры направлены на повышение безопасности участников дорожного движения.

Мария Хоперская

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