Несколько поездов, следующих через Ростов, задерживаются вторые сутки

Железнодорожный перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» предоставил обновленную информацию о задержках поездов «Таврия», которые следуют из Крыма через Ростовскую область. Движение было временно отменено накануне в связи с беспилотной опасностью, и по состоянию на 5 июня в пути задерживаются несколько составов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным на 9 часов утра, от графика отстают следующие поезда: № 078 Симферополь – Санкт-Петербург, № 174 Евпатория – Москва, № 092 Севастополь – Москва, № 098 Симферополь – Москва, № 076 Симферополь – Омск, № 028 Симферополь – Москва, № 092 Севастополь – Москва и № 098 Симферополь – Москва с отправлением 5 июня задерживается на пять часов. Время задержки составляет от 1,5 до 11 часов.

Пассажиры поездов, отстающих от графика более чем на четыре часа, обеспечиваются питанием и водой.

Мария Хоперская