Авиакомпанию оштрафовали на 25 тыс. руб. после длительной задержки самолета, летевшего в Пхукет из аэропорта Казани. Об этом сообщила Приволжская транспортная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Авиакомпанию оштрафовали после 18-часовой задержки рейса Казань — Пхукет

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Авиакомпанию оштрафовали после 18-часовой задержки рейса Казань — Пхукет

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Из-за неблагоприятных погодных условий в апреле этого года пассажирам пришлось ждать вылета более 18 часов. При этом перевозчик своевременно не разместил людей в гостинице.

Транспортная прокуратура внесла представление руководству авиакомпании, а Роспотребнадзор привлек перевозчика к административной ответственности за оказание услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов.

Анна Кайдалова