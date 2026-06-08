На Ставрополье вынесли приговор контрабандистке 17 золотых слитков

В Ставропольском крае на год условно осудили 61-летнюю жительницу соседнего региона за контрабанду золотых слитков на 4,9 млн руб. Она признана виновной по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ «Незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС стратегически важных товаров в крупном размере». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края

Осужденная была задержана при посадке на рейс «Минводы – Стамбул» в январе 2025 года. При себе у нее находилось 17 золотых слитков, изготовленных кустарным способом, общей стоимостью более 4,9 млн рублей.

«При оформлении выезда из Российской Федерации предметы из драгоценных металлов общей массой около 500 гр. она не задекларировала», — отметили в прокуратуре.

Изъятое золото конфисковано в доход государства.

Наталья Белоштейн