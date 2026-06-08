Комиссия оценила ущерб от паводка в Ставропольском крае

Комиссия завершила оценку ущерба, причиненного подтоплениями в Изобильненском округе Ставрополья. По данным специалистов, вода зашла в 78 жилых домов. Об этом сообщил глава территории Роман Коврыга.

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Всего зафиксировано 295 пострадавших человек, проживающих в этих домах. По итогам работы оформлено 78 актов на домовладения. Всем пострадавшим выплатят компенсации. Для этого комиссия в ближайшее время направит документы в Минсоцзащиты Ставрополья.

На 8 июня в Изобильненском округе паводковая ситуация остается стабильной, а осадков в ближайшее время не ожидается.

Мария Хоперская