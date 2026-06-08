В Татарстане в этом году на реализацию мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры на семи объектах сельских территорий направят 1,5 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане на ремонт дорог в селах направят более 1,5 млрд рублей

Фото: Александр Музыченко, Коммерсантъ В Татарстане на ремонт дорог в селах направят более 1,5 млрд рублей

Фото: Александр Музыченко, Коммерсантъ

Из этой суммы 1,1 млрд руб. выделят из федерального бюджета, еще 416 млн руб. составит софинансирование республики.

В этом году в Татарстане запланировано строительство и реконструкция семи объектов общей протяженностью свыше 44 километров.

Как сообщил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Ранис Файзуллин, реализация проектов должна улучшить качество жизни на селе и поддержать развитие агропромышленного комплекса и социальной инфраструктуры районов.

Анна Кайдалова