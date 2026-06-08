Дым от горящего полигона окутал райцентр в Алтайском крае

В Алтайском крае четвертые сутки тушат полигон твердых коммунальных отходов (ТКО), расположенный возле районного центра Павловск. О принятых в связи с пожаром мерах сообщила глава Павловского района Оксана Бронза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«К сожалению, из-за отсутствия ветра и жаркой погоды, которая уже несколько дней испытывает на прочность, дым от полигона накрыл Павловск. На данный момент тлеет значительная площадь свалки, которую очень сложно затушить»,— отметила она. По словам руководителя муниципалитета, тушением занимается арендатор, который приобрел пожарную машину.

В селе Павловск проживает около 14 тыс. человек. Как писал «Ъ-Сибирь», осенью 2023 года в населенном пункте прошел митинг местных жителей с требованием не допустить открытия поблизости мусороперерабатывающего завода. В 2025 году власти региона сообщали о том, что компания «АлтайЭкопарк» займется строительством и эксплуатацией трех комплексов по переработке ТКО, включая «Павловский».

По данным синоптиков, в Алтайском крае до 11 июня сохранится высокая пожароопасность. Температура воздуха поднимается до отметки плюс 30 градусов и выше.

Валерий Лавский