Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

В Анапе объявили угрозу атаки БПЛА

На территории Анапы объявлена угроза атаки беспилотников, об этом сообщили в мэрии города.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

При включении сирен жителей призвали не выходить на улицу и укрыться в помещениях без остекления. В администрации Анапы напомнили о запрете на съемку и публикацию фотографий и видео работы систем ПВО и спецслужб.

Угроза атаки беспилотников также действовала в Анапе ночью 8 июня, режим был снят в девять часов утра. Ночью атаку БПЛА отражали на территории Новороссийска. По информации оперативного штаба Краснодарского края, в результате налета украинских беспилотников в городе произошло возгорание на перевалочном комплексе, обошлось без пострадавших.

София Моисеенко

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд