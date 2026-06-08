Выплату в 1 млн рублей за усыновление в Удмуртии разрешили тратить на ипотеку

Единовременную выплату в 1 млн руб. при усыновлении ребенка в Удмуртии разрешили тратить на погашение ипотеки. Соответствующий законопроект Госсовет республики принял на прошлой неделе, сообщает пресс-служба законодательного органа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Ранее такую выплату можно было направлять только на приобретение квартиры или дома при условии, что сирота будет собственником или получит долю жилого помещения. Изменение в законе «О мерах по соцподдержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» расширило возможности использования — эти средства можно будет направить на полное погашение ипотеки при том же условии, что ребенок получит жилье или долю в нем.

Напомним, с 1 января 2025 года выплату усыновителям подняли в 10 раз, до 1 млн руб. После этого количество усыновленных детей выросло втрое — до 168 в 2025 году. В семьи с начала 2026 года приняли 53 ребенка, документы относительно 31 находятся на рассмотрении.

О том, как в Удмуртии компенсируют расходы на покупку квартир детям-сиротам, читайте в материале «Жилищное попечительство».

Владислав Галичанин