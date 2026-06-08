Бывший глава Сургута Андрей Филатов расторг сделку со следствием

В Сургутском городском суде (ХМАО-Югра) экс-мэр Сургута Андрей Филатов в ходе своего последнего слова перед назначением приговора заявил о расторжении сделки со следствием, сообщают СМИ из зала суда. После этого его уголовное дело будут рассматривать в обычном порядке, а не в особом, как это было раньше. Заявление о расторжении было сделано после судебных прений, когда гособвинитель запросил для бывшего мэра шесть лет колонии строгого режима.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Онопа, Коммерсантъ Фото: Александр Онопа, Коммерсантъ

«Да, я совершил ошибку и признаю себя виновным, потому что оказался в этой ситуации. Но я не был никаким организатором, я ничего не организовывал, я никем и ничем не руководил. Я считаю, что мои действия были квалифицированы неверно. Максимум, что в этом случае могло быть — посредничество. Я считаю, что мои действия должны быть переквалифицированы и пересмотрены. Я прошу вас рассмотреть данный вопрос в общем порядке»,— передает его слова издание URA.RU.

Напомним, бывшему чиновнику предъявлено обвинение по 13 эпизодам коммерческого подкупа. В деле фигурирует УК «Диалог» из Нижневартовска, за коррупционные схемы с которой под следствием находится бывший замгубернатора Югры Алексей Шипилов.

Подробнее — в материале «Ъ-Урал».

Артем Путилов