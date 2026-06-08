Иномарка сбила двух велосипедистов в Петербурге, есть погибший

Смертельное ДТП произошло 7 июня около четырех часов дня на Приморском шоссе в районе Лисьего Носа. Женщина 64 лет за рулем автомобиля «Джили Атлас» съехала с дороги в кювет и вылетела на велодорожку, где сбила двух велосипедистов. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выясняются все обстоятельства трагедии

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Выясняются все обстоятельства трагедии

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Мужчина 2001 года рождения скончался на месте от полученных травм. Его ровесница-велосипедистка госпитализирована с травмами в состоянии средней степени тяжести, сообщили в полиции.

По факту ДТП проводится проверка. Выясняются все обстоятельства трагедии.

Карина Дроздецкая