Над Ростовской областью и Азовским морем сбили БПЛА

В период с 20:00 7 июня до 08:00 8 июня над Ростовской областью и акваторией Азовского моря сбили БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Всего за указанный период средствами ПВО над страной уничтожили 310 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. О работе ПВО отчитались в Белгородской, Брянской, Курской, Волгоградской, Саратовской, Орловской, Тульской, Липецкой, Калужской, Рязанской областях, в Краснодарском крае, Московском региона, в Республике Крым. Также беспилотники сбили над Черным морем.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что ночью 8 июня в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область беспилотники уничтожены в Верхнедонском и Чертковском районах.

Мария Хоперская