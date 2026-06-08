«Ночной экспресс» впервые пройдет через Ростов

Железнодорожная компания «Тверской экспресс» запускает новый поезд из серии «Ночной экспресс». Этот состав впервые проследует через Ростов-на-Дону. Об этом сообщает пресс-служба госкомпании ГТЛК, участвующей в обеспечении проекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В компании отметили, что запуск нового маршрута расширит возможности железнодорожного сообщения между Москвой и черноморскими курортами, а также расширит транспортную доступность для транзитных пассажиров, направляющихся на Юг России.

По информации разработчиков, вагоны этого проекта отличаются внедрением множества современных технологий. Состав формируется из двухвагонных секций, которые обеспечивают равномерный микроклимат по всему поезду и существенно снижают уровень шума.

Наталья Белоштейн