Назначен представитель Торгово-промышленной палаты Татарстана по Камскому району

Представителем Торгово-промышленной палаты Татарстана по Камскому экономическому району назначили Марата Азильгареева. Об этом на деловом понедельнике сообщил заместитель главы Нижнекамского района Александр Умников.

В зону ответственности нового представителя вошли Нижнекамский, Елабужский, Заинский, Менделеевский и Тукаевский районы.

Как отметил господин Умников, основными направлениями работы станут защита и продвижение интересов предпринимателей, развитие промышленной кооперации малого бизнеса с крупными предприятиями, а также сопровождение мер государственной поддержки бизнеса — от территорий опережающего развития до промышленных парков.

Анна Кайдалова