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В Вологодской области ввели режим беспилотной опасности

На территории Вологодской области объявлен режим «Беспилотная опасность». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Жителей просят сохранять спокойствие

Жителей просят сохранять спокойствие

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Жителей просят сохранять спокойствие

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Детали угрозы и сроки действия режима не уточняются. Жителей призывают сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями.

Власти отметили, что из-за угрозы БПЛА возможно ограничение мобильного интернета и мобильной связи. При обнаружении беспилотников рекомендуется звонить по номеру 112. Вся актуальная информация будет появляться на страницах в социальных сетях губернатора Вологодской области, глав городов и СМИ.

Карина Дроздецкая

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