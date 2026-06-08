Татарстан занял 19-е место в рейтинге российских регионов по доступности бензина марки АИ-92. Об этом сообщает РИА Новости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татарстан занял 19-е место в рейтинге доступности бензина

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Татарстан занял 19-е место в рейтинге доступности бензина

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По расчетам аналитиков, на чистую среднюю зарплату в республике можно купить 1,3 тыс. литров бензина АИ-92 в месяц. Средняя цена топлива в апреле этого года составила 62,46 руб. за литр, а рост цены за год достиг 16,6%.

Марий Эл заняла 55-е место — там на среднюю зарплату можно купить 1 тыс. литров бензина, рост составил 15,1%. Чувашия расположилась на 60-й строчке с показателем 965 литров, за год стоимость выросла на 14,3%, а Кировская область — на 64-м месте с 953 литрами и ростом 13,6%.

В среднем по России на чистую зарплату можно приобрести 1,4 тыс. литров бензина при средней цене 63,5 руб. за литр. За год бензин АИ-92 в стране подорожал на 12,5%.

Анна Кайдалова