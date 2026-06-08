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Из-за атаки БПЛА в Новороссийске произошел пожар на перевалочном комплексе

В результате ночной атаки беспилотников в Новороссийске произошло возгорание на территории перевалочного комплекса. Об этом утром 8 июня сообщили в оперативном штабе Кубани.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным оперштаба региона, обошлось без пострадавших. В тушении участвуют 130 человек и 39 единиц техники, в том числе сотрудников ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Тревога по БПЛА в Новороссийске действовала с двух часов ночи. Режим был снят в пять часов утра.

София Моисеенко

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