Из-за атаки БПЛА в Новороссийске произошел пожар на перевалочном комплексе
В результате ночной атаки беспилотников в Новороссийске произошло возгорание на территории перевалочного комплекса. Об этом утром 8 июня сообщили в оперативном штабе Кубани.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
По данным оперштаба региона, обошлось без пострадавших. В тушении участвуют 130 человек и 39 единиц техники, в том числе сотрудников ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Тревога по БПЛА в Новороссийске действовала с двух часов ночи. Режим был снят в пять часов утра.