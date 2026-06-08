Замглавы Тавдинского округа лишен водительских прав за оставление места ДТП

Тавдинский районный суд на год и два месяца лишил водительских прав заместителя главы Тавдинского муниципального округа Константина Баранова, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области. Он признан виновным в оставлении места ДТП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Авария, участником которой стал Константин Баранов, произошла утром 6 апреля в 10:30. Перемещение машины с места ДТП является нарушением правил дорожного движения — за это его ранее оштрафовали на 1 тыс. руб. Постановление было опротестовано в районном суде.

Ирина Пичурина