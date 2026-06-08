Регионы СКФО стали аутсайдерами рейтинга РФ по доступности бензина

В 2026 году регионы Северного Кавказа оказались на последних строчках рейтинга России по доступности бензина марки АИ-92. Об этом свидетельствуют данные рейтинга «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Ставропольский край разместился на 74 строчке рейтинга. Здесь на среднюю зарплату можно приобрести 872 л бензина. В апреле 2026 года стоимость топлива составила 64,8 руб. за л, что на 12,3% выше год к году.

В КЧР за среднюю зарплату можно приобрести 760 л топлива по цене 63,9 руб./л (+12,2%, 80 место), в Северной Осетии — 748 л за 63,7 руб./л (+13,6%, 81 место), в КБР — 731 л за 64,2 руб./л (+13,2%, 82 место).

Еще ниже в рейтинге располагается Дагестан. Жители республики могут приобрести 681 л топлива по 65 руб. (+18,2%).

Наиболее высокие показатели доступности бензина демонстрируют Москва, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа. В столице в Чукотском автономном округе на средний заработок можно приобрести более 2,5 тыс. л топлива, в Ямало-Ненецком автономном округе — чуть меньше, около 2,4 тысяч литров.

В целом по РФ, в апреле 2026 года на среднемесячную зарплату можно было приобрести 1,4 тыс. л бензина по цене 63,5 руб. за л. Это на 12,5 % больше год к году.

Наталья Белоштейн