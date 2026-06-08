Температура в Петербурге 8 июня превысит норму на 4 градуса

В понедельник, 8 июня, погоду в Северной столице будет определять барический гребень с запада. Благодаря антициклону температурный фон превысит климатическую норму на 3–4 градуса, сообщает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ожидается переменная облачность, обойдется без дождей

Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ Ожидается переменная облачность, обойдется без дождей

Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ

Воздух прогреется до +23…+25°, в Ленинградской области — до +21…+26°. Ожидается переменная облачность, обойдется без дождей. Ветер северо-западный, 2–7 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 761 мм рт. ст., что около нормы.

Во вторник возможны кратковременный дождь и гроза. Ночью ожидается +13…+15°, днем — до +24…+26°.

Карина Дроздецкая