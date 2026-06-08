Температура в Петербурге 8 июня превысит норму на 4 градуса
В понедельник, 8 июня, погоду в Северной столице будет определять барический гребень с запада. Благодаря антициклону температурный фон превысит климатическую норму на 3–4 градуса, сообщает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Ожидается переменная облачность, обойдется без дождей
Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ
Воздух прогреется до +23…+25°, в Ленинградской области — до +21…+26°. Ожидается переменная облачность, обойдется без дождей. Ветер северо-западный, 2–7 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 761 мм рт. ст., что около нормы.
Во вторник возможны кратковременный дождь и гроза. Ночью ожидается +13…+15°, днем — до +24…+26°.