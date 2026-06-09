Пермский пороховой завод может быть приватизирован не раньше конца года

Решение о приватизации ФКП «Пермский пороховой завод» может быть подписано к концу 2026 года, рассказали «Ъ-Прикамье» источники в отрасли. Ранее планировалось, что предприятие перейдет в частную собственность в апреле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Напомним, распоряжение об акционировании федерального казенного предприятия премьер-министр Михаил Мишустин подписал 31 декабря 2022 года. Сейчас завод находится под управлением холдинга «Технодинамика».

ФКП «Пермский пороховой завод» — одно из основных предприятий оборонно-промышленного комплекса Прикамья. Выпускает заряды к реактивным системам залпового огня, комплексам ПВО, заряды двигателей для авиаракет, стартово-разгонные системы крылатых ракет, сферические пороха для стрелкового оружия. Финансовые показатели не раскрываются