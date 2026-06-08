Экс-инженера железнодорожного НИИ Омска ждет суд за разглашение коммерческой тайны

В Омске пройдет суд над бывшим ведущим инженером-конструктором ОАО «Научно-исследовательский институт технологии, контроля и диагностики железнодорожного транспорта» по делу о разглашении коммерческой тайны (ч. 2 ст. 183 УК РФ). Об этом рассказали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

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В основу уголовного дела легли материалы прокурорской проверки.

Согласно версии следствия, в период 2022-2025 годов ведущий инженер-конструктор НИИ копировал конструкторскую документацию и в дальнейшем незаконно передал ее третьему лицу.

Илья Николаев