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Прокуратура организовала проверку по факту гибели парапланериста в КБР

В Кабардино-Балкарии организована проверка по факту происшествия с парапланеристом Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Нальчикской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.

По ее итогам будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования.

Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ», в верховьях Чемемского ущелья погиб 69-летний парапланерист. 7 июня мужчина совершил жесткую посадку и получил травмы, от которых скончался.

Наталья Белоштейн

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