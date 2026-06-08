Прокуратура организовала проверку по факту гибели парапланериста в КБР
В Кабардино-Балкарии организована проверка по факту происшествия с парапланеристом Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Нальчикской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.
По ее итогам будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования.
Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ», в верховьях Чемемского ущелья погиб 69-летний парапланерист. 7 июня мужчина совершил жесткую посадку и получил травмы, от которых скончался.