Под Невьянском в ДТП погиб человек и двое получили ранения

На 7 км подъезда к станции Аять в Невьянском районе произошло ДТП, в результате которого погибла пассажирка автомобиля, водитель и еще один пассажир получили травмы, сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГИБДД Свердловской области Фото: ГИБДД Свердловской области

Авария произошла 7 июня в 17:10. По предварительным данным, водитель автомобиля Kia в возрасте 20 лет, ехавшая на высокой скорости, не обеспечила постоянный контроль за движением и съехала с дороги с последующим опрокидыванием. В результате аварии 19-летняя пассажирка из-за травм погибла на месте. Водитель, жительница Верхней Пышмы, а также ее 20-летний пассажир из Среднеуральска с травмами доставлены в больницу Невьянска.

Инспекторы во время осмотра установили, что в момент опрокидывания машина ехала со скоростью 140 км/ч, что серьезно превышало разрешенную на дороге скорость. Все находившиеся в салоне не были пристегнуты ремнями безопасности. Стаж управления транспортом у водителя составил 1,5 года, за нарушения ПДД она 14 раз привлекалась к административной ответственности. При этом она отказалась от медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

В отношении нее составлен материал по ст. 12.6 КоАП РФ. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 264 УК РФ, назначено проведение расследования для установления всех деталей происшествия.

Ирина Пичурина