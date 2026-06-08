«Сибирь» в концовке матча вырвала победу у футболистов «Калуги»

Футболисты «Сибири» в уже добавленное судьей время вырвали победу у «Калуги» со счетом 1:0. Матч предпоследнего, 17-го тура в группе «Золото» Второй лиги состоялся 7 июня в Новосибирске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Значительную часть матча гости провели в меньшинстве из-за удаления Кирилла Балашова после его стычки с игроком «Сибири». Единственный гол в матче провел Даур Квеквескири с пенальти, который был назначен за игру рукой футболиста «Калуги».

«Сибирь» осталась на втором месте в турнирной таблице. На первом — «Ленинградец», который после победы над «Торпедо Миасс» (3:1) обеспечил себе путевку в Первую лигу в следующем сезоне.

Напомним, в Первую лигу выйдут первые две команды «Золота». Третья и четвертая сыграют стыковые матчи между собой. Перед последним туром у «Ленинградца» 33 очка, у «Сибири» — 31, у ивановского «Текстильщика» — 29, у московского «Велеса» — 27.

Последний матч турнира «Сибирь» проведет 13 июня в Астрахани против местного «Волгаря».

Валерий Лавский