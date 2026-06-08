Сирены включены в Новороссийске: мэр сообщил об атаке беспилотников
Сирены запущены в Новороссийске в связи с атакой украинских БПЛА, сообщил мэр города Андрей Кравченко в своем Мах-канале.
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«Внимание! В Новороссийске звучит сирена – сигнал "Внимание всем"! Атака беспилотников», — написал градоначальник.
Он призвал жителей и гостей города-героя сохранять спокойствие и неукоснительно следить за официальными сообщениями. Отдельно мэр напомнил гражданам о действующем запрете на съемку и публикацию в интернете фото- и видеоматериалов, запечатлевших процесс отражения атаки, работу средств противовоздушной обороны, а также действия специальных и оперативных служб.