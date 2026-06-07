Главные новости за 1-7 июня. Кавказ

Делегация Ставропольского края по итогам Петербургского международного экономического форума заключила 14 инвестиционных соглашений на сумму 100 млрд руб.

В Пятигорске возбуждено уголовное дело по факту массового отравления посетителей кафе «Мао любит Бао». Число пострадавших достигло 70 человек, 59 из них госпитализированы.

Южный окружной военный суд заочно приговорил к пожизненному заключению бывшего управляющего отделением Пенсионного фонда России по Дагестану Сагида Муртазалиева. Он признан виновным в организации убийства высокопоставленного сотрудника МВД и финансировании незаконных вооруженных формирований.

В Дербентском районе Дагестана началось строительство домов для переселения жителей поселка Мамедкала, который пострадал от наводнения.

По итогам 2025 года регионы Северного Кавказа оказались в нижней части рейтинга благосостояния семей, составленного экспертами РИА Новости на основе данных Росстата.

Начальником управления информационной политики и пресс-службы главы Дагестана назначен Марат Лугуев.

Илья Агапов назначен федеральным инспектором по Республике Северная Осетия — Алания.

Заместителю генерального директора общества «Знание» и экс-директору центра знаний «Машук» Антону Серикову была заменена мера пресечения с заключения под стражу на подписку о невыезде.

Власти Пятигорска провели экстренный контролируемый сброс воды из подземного озера Провал, которое переполнилось из-за затяжных дождей с начала мая.

Авиакомпания «Победа» с 1 июня запустила дополнительный ежедневный вечерний рейс из Нальчика в Москву.

В Ставропольском крае в 2025 году количество ликвидаций организаций в сфере медицинского бизнеса увеличилось на 80% в сравнении с 2024 годом — с 39 до 70 прецедентов.

Из-за непогоды в Ставропольском крае получили повреждения примерно 150 объектов частной собственности.

В Северо-Кавказском федеральном университете откроют центр виноградарства и виноделия. Партнерами проекта выступят правительство региона и НИЦ «Курчатовский институт».